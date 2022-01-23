عذر جديد .. برشلونة يكشف سبب غياب ديمبيلي عن التدريبات

تزداد الأمور تعقيدًا بين نادي برشلونة ونجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي الرافض لتجديد عقده في "كامب نو" حتى اللحظة.

ديمبيلي يعيش آخر موسم له مع برشلونة في ظل انتهاء عقده في يونيو المقبل، وحتى الآن تسير كل المؤشرات إلى التصادم الحتمي بين الطرفين، في ظل رفض كافة عروض التجديد المقدمة من "البلوجرانا".

برشلونة، وعلى لسان مدربه تشافي هيرنانديز ومديره الرياضي ماتيو أليماني، وجه تهديدًا صريحًا إلى ديمبيلي بأنه يجب أن يخرج من النادي فورًا إذا واصل رفض التجديد. (طالع لمزيد من التفاصيل)

وأخذت الأمور منعطفًا جديدًا الأحد، بعد أن كشف برشلونة عن قائمته التي ستخوض مباراة ألافيس مساء اليوم في الجولة 22 من الدوري الإسباني، والتي شهدت غياب اسم ديمبيلي كما كان متوقعًا.

برشلونة قرر معاقبة ديمبيلي بالطريقة الأسوأ، عبر استبعاده من مباريات الفريق وخوض التدريبات بشكل منفرد بعيدًا عن المجموعة، لكن الفرنسي قرر التمرد على القرار بعد غيابه عن المران المقرر يوم الأحد.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا مقتضبًا للكشف عن سبب غياب ديمبيلي عن التدريبات المقررة ويبدو أنه عذر جديد من اللاعب.

وجاء في البيان الذي نشره برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كان من المتوقع أن يظهر عثمان ديمبيلي لاعب الفريق الأول في مدينة جوان جامبر الرياضية صباح اليوم، لكنه لم يحضر بسبب اضطراب في المعدة".

بيان برشلونة قابلته الجماهير في الردود بعاصفة من السخرية، مطالبين النادي بالكشف عن السبب الحقيقي لغيابه، وأنهم سئموا من أعذار الفرنسي، ومطالبين بسرعة خروجه من النادي.

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