عذرًا يا إيتو .. البرازيل تسقط وتعبر رفقة سويسرا إلى دور ال16
انتصر منتخب الكاميرون على البرازيل بهدف دون رد سجله فينسيت أبو بكر في الدقيقة 92، ليكون أول منتخب إفريقي يحقق الفوز على البرازيل في كأس العالم، ليواصل مونديال قطر تقديم مفاجآته حتى الرمق الأخير من دور المجموعات.
ولكن فوز الأسود الغير مروضة على راقصي السامبا في ختام مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة، صدم توقعات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني بأرض الواقع.
"الكاميرون ستصل للنهائي في قطر 2022"— GOAL Arabia (@GoalAR) November 24, 2022
هكذا صرح صامويل إيتو قبل انطلاق كأس العالم 🗣️
الأسود غير المروضة تم ترويضها في أول مباراة بأقدام إمبولو لتمنح سويسرا 3 نقاط 🇨🇲🤷♂️#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FLPt4UVlA8
وعلى استاد 974 ولحساب نفس المجموعة ظفر منتخب سويسرا بالبطاقة الثانية، في لقاء مشتعل، شهد خمس أهداف بدأها شيردان شاكيري في الدقيقة ال20 معلنًا تقدم المنتخب السويسري، قبل أن تنقلب الأمور رأسًا على عقب في 9 دقائق فقط، بتعادل لصربيا عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، ومن ثم التقدم في الدقيقة 35 بأقدام دوشان فلاهوفيتش، لكن بريل إمبولو رفض أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الصرب، ليتعادل لصالح السويسرين بالهدف الثاني في الدقيقة 44.
ومع انطلاق الشوط الثاني ضرب ريمو فرويلر أحلام صربيا بالهدف الثالث لسويسرا في الدقيقة 48.
أبو بكر يباغت البرازيل بهدف من رأسية متقنة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2022
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وبهذه النتائج يتأهل منتخب البرازيل إلى دور ال16 في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، متفوقًا على وصيفه سويسرا بفارق الأهداف لنغلق ملف دور المجموعات ونبدأ في وقت الأدوار الإقصائية.