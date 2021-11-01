بعد شائعات فسخ التعاقد .. هل يمكن حقًا أن يرحل راموس عن باريس؟

ما موقف باريس من فسخ التعاقد مع راموس

شهدت الساعات الماضية العديد من التطورات بخصوص موقف الدولي الإسباني سيرخيو راموس مع باريس سان جيرمان والتي انتهت بشائعات تفيد رحيله وإنهاء رحلته مع فريق العاصمة قبل بدايتها من الأصل.

راموس وصل إلى النادي الباريسي، الصيف الماضي، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يستطع حتى الآن أن يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق، بسبب الإصابات في ربلة الساق.

وهو الأمر الذي دفع العديد من الصحف الفرنسية لفتح باب التكهنات حول رغبة مسؤولي نادي باريس سان جيرمان في فسخ التعاقد مع الإسباني.

"لو باريزيان" الفرنسية، أشارت إلى أن الخدمات الطبية في باريس لديها بعض الشكوك بخصوص المدافع البالغ 35 عامًا حول إمكانية عودة اللاعب للملاعب بالسرعة والمستوى الذي كان عليه مع ريال مدريد.

وأضافت إلى أن النادي الفرنسي "لا يمانع" التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، مما يعني أن إمكانية فسخ عقده أصبحت أمرًا ممكنًا.

ما هي صحة هذه الشائعات؟

حسب ما ورد عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه ليس هناك أي خطط من جانب النادي الفرنسي لإنهاء عقد سيرخيو راموس، وأن هذا السيناريو مستبعد في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة، إلى أن فسخ التعاقد ليس أولوية بالنسبة لـ باريس سان جيرمان في الوقت الراهن.

هل يمكن باريس يفعل ذلك؟

وفقًا لتقرير الصحيفة، فإن المادة 17 من لوائح فيفا الخاصة بعقود اللاعبين، فإنه لا يمكن فسخ عقد بين لاعب ونادي دون أن يتضمن العقد شرط إمكانية الفسخ بالتراضي.

وسيتعين على النادي تعويض اللاعب بمبلغ مالي كبير على مدار مدة التعاقد التي كانت مُوقع عليها في العقد من قبل الطرفين، أي في حالة راموس لمدة عامين.

وليس هذا فحسب، سيُحرم النادي الفرنسي من تسجيل لاعبين جدد فرنسيين أو غير فرنسيين، لمدة قد تصل إلى فترتين كاملتين.

الجدير بالذكر أن راموس يرتبط مع النادي الفرنسي بعقد يمتد حتى 2023، وآخر مشاركة له في المباريات تعود لشهر مايو الماضي، عندما تواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد أمام تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج.

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