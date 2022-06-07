عتاب إلى عطيف .. "كنت أتمنى أن تكون أكثر وفاءً للشباب!"

الصرامي لم يفهم

عاتب الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أحمد عطيف؛ نجم الشباب السعودي الأسبق، على حديثه عن ناديه، الذي أعرب خلاله عن ندمه لعدم الانتقال للهلال.

ماذا قال عطيف؟

أحمد عطيف ظهر في برنامج رفقة شقيقه اللاعب الأسبق عبده عطيف، يتبادلان به الأسئلة..

عبده سأل أحمد عن مدى ندمه على رفض عرض الزعيم، الذي تلقاه خلال فترة تواجده في الملاعب، ليرد الأخير: "نعم ندمت".

وأوضح أحمد أن سبب ندمه هو أنه لم يكن يشعر بالراحة في الأندية التي لعب لها.

لكن حقيقة الأمر أن عبده طلب من شقيقه أن يجيب بعكس ما يشعر به، وما كانت إجابة أحمد إلا مجاراة لمطلب الأول.

كيف لام الصرامي عطيف؟

يبدو أن الإعلامي الرياضي لم يفهم تحديدًا طبيعة الحوار بين الشقيقين، ولم ينتبه أن هذه الفقرة كانت تزييفًا للحقائق عن عمد من عبده، كفقرة ترفيهية.

الصرامي طالب أحمد أن يكون وفيًا للشباب، النادي الوحيد الذي مثله طوال فترة مسيرته في الملاعب.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحمد عطيف نجم دولي خلوق ،،،كنت أتمني من الأبن الغالي الكابتن أحمد أن يكون حديثه عن الشباب أكثر وفاء،،!!؟".

#هات_إذنك

أحمد عطيف نجم دولي خلوق ،،،

كنت أتمني من الأبن الغالي الكابتن أحمد أن يكون حديثه عن الشباب أكثر وفاء،،!!؟pic.twitter.com/1BLM8z0oST — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) June 7, 2022

ماذا حقق أحمد عطيف مع الشباب؟

ابن عطيف استمر 17 عامًا في الملاعب، لم يعرف بها ارتداء قميص أي فريق آخر سوى الليث الأبيض.

خلال هذه الأعوام، حقق عطيف عديد البطولات، فتوج بالدوري السعودي ثلاث مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين ثلاث مرات، وكأس الأمير فيصل بن فهد مرتين، وغيرها.

اقرأ أيضًا..

الصرامي يتراجع عن حدته مع النصر: سأتوقف حتى عام 2025 لهذا السبب!

أكثر من 20 مليون ريال جوائز .. بطولة سعودية جديدة مصيرها في يد الأندية

بعد الهجوم عليه بسبب الهلال .. نجم النصر الأسبق: أطفال!