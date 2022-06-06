بعد الهجوم عليه بسبب الهلال .. نجم النصر الأسبق: أطفال!

"لو الهلال مر بظروف النصر لاحتل المركز السادس"

تعرض هاشم سرور؛ نجم النصر السعودي الأسبق، لهجوم من قبل بعض جمهور الهلال، بعدما قارن بين الظروف التي مر بها الفريقين في الموسم الجاري، مؤكدًا أن الزعيم ما كان ليحقق ما حققه العالمي لو كان في نفس ظروفه.

الزعيم ينافس حاليًا على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يتساوى في النقاط مع الاتحاد بـ61 لكل منهما، لكن الأزرق يتفوق في المواجهات المباشرة.

مباراتان فقط تفصلان الزعيم عن الحفاظ على اللقب الذي احتكره في الموسمين الماضيين، إذ أنه في حال فوزه أمام الفتح والفيصلي سيتوج بطلًا دون النظر لنتائج العميد، فيما يحتاج الأخير للفوز في مباراتيه أمام الاتفاق والباطن مع تعثر الزعيم، كي يعود لمنصة التتويج بعد غياب منذ عام 2009.

ماذا حدث بين سرور وجمهور الهلال؟

العالمي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة مبتعدًا بفارق ست نقاط عن الهلال والاتحاد.

وخرج النصر بشكل رسمي من المنافسة على اللقب، فحتى إذا فاز في المباراتين المتبقيتين له بالموسم، وتعثر الزعيم والعميد، فإن المواجهات المباشرة تصب في صالح الثنائي الأخير.

لكن هاشم سرور يرى أن أخطاء التحكيم هي سبب غياب العالمي عن المنافسة، مؤكدًا أن الهلال لو تعرض للظلم نفسه، لاحتل المركز الخامس أو السادس.

سرور كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو حصل للهلال هذا الموسم من غلطات كارثية من الحكم مثل ما حصل للنصر لوصل ترتيبه السادس او الخامس، ولكن لانلوم الا الحكم ،، والحمد لله على كل حال".

جمهور الزعيم لم تعجبه تغريدة نجم العالمي الأسبق فبادر بمهاجمته في التعليقات أسفل التغريدة، مؤكدين أن التحكيم مجرد حجة.

لكن سرور وصف بعض مهاجميه بالأطفال، محذرًا إياهم من التعدي عليه بألفاظ خارجة..

"مداخلات بعض الاطفال للمحاوله لاثبات ان مانقول غير صحيح يعد شأنهم، اما الغلط باللفظ مرفوض والدعس والحذر جاهززززز وسريع".

مداخلات بعض الاطفال

للمحاوله لاثبات ان مانقول غير صحيح يعد شانها !

اما الغلط باللفظ مرفوض

والدعس والحذر

جاهززززز وسريع — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 6, 2022

يذكر أن الهلال فاز على النصر في الموسم الجاري أربع مرات؛ في مباراتي الدور الأول والثاني بالدوري المحلي، نصف نهائي دوري أبطال آسيا وربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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