"من عبقرية أنشيلوتي إلى جنون التحكيم" .. ريال مدريد حالة تحتاج للدراسة في دوري أبطال أوروبا

سر تفوق ريال مدريد رغم الظروف الصعبة..

"ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا".. حالة يجب دراستها جيدًا؛ فالعملاق الإسباني مهما كانت ظروفه، يحقق الانتصارات ويكتب التاريخ، في المسابقة الأغلى على مستوى الأندية.

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هذه الحالة العجيبة؛ استمرت في مباراة لايبزيج الألماني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي فاز فيها ريال مدريد خارج أرضه، بهدفٍ مقابل لا شيء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فوز الريال جاء على الرغم من غياب خط دفاعه بالكامل تقريبًا، بالإضافة إلى حارسه البلجيكي المتألق تيبو كورتوا؛ ونجمه الأول في الموسم الحالي، الإنجليزي جود بيلينجهام.

التفسيرات قد تختلف من شخصٍ إلى آخر، عن كيفية تغلب الفريق الملكي العملاق على ظروفه، إلا أنه يُمكن تلخيصها أمام لايبزيج؛ على النحو التالي..

عبقرية كارلو أنشيلوتي

يُعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، العامل الأساسي في نجاحات فريقه، طوال الفترة الماضية؛ حيث يستطيع بعبقريته التدريبية، أن يقود العملاق الملكي لتحقيق الانتصار تلو الآخر، حتى ولو كان بأداء سيئ داخل أرضية الملعب.

لايبزيج على سبيل المثال؛ كان الطرف الأفضل في معظم دقائق المباراة أمام الريال، خاصة في الربع ساعة الأولى، الذي أهدر فيها العديد من الفرص.

لكن.. أنشيلوتي عرف كيف يتدخل في الأوقات الصعبة لفريقه، بقتل خطورة المنافس؛ مثلما حدث بعد الربع ساعة الأولى، وحتى تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 49.

تألق بدلاء ريال مدريد

أيضًا.. يبدو أن "البديل" في ريال مدريد، يكون على نفس مستوى "اللاعب الأساسي"، وقتما يحتاجه الفريق الأول لكرة القدم؛ كما فعل الحارس الأوكراني أندريه لونين.

لونين كان نجم المباراة الأول؛ حيث أنقذ 3 أهداف محققة في الربع ساعة الأولى من المباراة، قبل أن يظهر من جديد في الثلث الأخير، وينجح في الحفاظ على نظافة شباكه ببراعة.

ولم يتوقف تألق البدلاء، على الحارس الأوكراني فقط؛ حيث ظهر إبراهيم دياز، الذي لعب بدلًا من المصاب بيلينجهام، بشكل أكثر من رائع، وسجل هدف المباراة الوحيد.

جنون تحكيمي كبير

وبعيدًا عن عبقرية أنشيلوني وتألق البدلاء.. قد يكون للتحكيم، دورًا في فوز الريال على لايبزيج، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال.

حكم المباراة ألغى هدفًا للايبزيج، في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، رغم أن الإعادات أظهرت أن المهاجم السلوفيني بينامين سيسكو، الذي أسكن الكرة في الشباك، كان في موقف قانوني.

لكن.. تقنية الفيديو "فار"، اعتبرت أن هناك تداخل من أحد لاعبي لايبزيج الذي كان يتواجد في حالة تسلل في اللعبة، قبل أن يسجل سيسكو الهدف؛ ليتم إلغائه رسميًا.

هذا القرار أثار غضب الحكم الإسباني السابق ماتيو لاهوز، الذي علق قائلًا: "هذه ليست كرة قدم"؛ في إشارة إلى صحة الهدف، الذي كان من الممكن أن يغير مجريات المبارة تمامًا.