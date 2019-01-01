عبد العزيز الجبرين يُوضح الفارق بين البطولتين المحلية والآسيوية

النصر يستعد لخوض مباراة جديدة في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد النصر السعودي لمواجهة الزوراء العراقي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وقد تحدث نجمه عبد العزيز الجبرين متوقعًا مباراة صعبة وقوية.

وكان النصر قد خسر مباراتيه في البطولة مما جعله يتذيل مجموعته، ولذا لا بديل أمام الفريق سوى الفوز للحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم.

وتحدث الجبرين في المؤتمر الصحفي قائلًا "مباراة الزوراء صعبة وأمام خصم قوي، فرصنا في التأهل للدور القادم مازالت قوية".

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"المباراة غدًا مهمة، خاصة أنها الأولى لنا في البطولة على ملعبنا وبين جماهيرنا، والفرصة مازالت متاحة أمامنا للتأهل".

وأكد الجبرين أن فريقه استعد جيدًا للمباراة ولم يتبق سوى التوفيق للخروج بنتيجة إيجابية، لكنه شدد على أن هناك فارقًا واضحًا بين اللعب في الدوري السعودي وبطولة آسيا، إلا وهو عدد الأجانب المسموح بهم في البطولتين.

إذ قال "الوضع في آسيا مختلف تمامًا عن اللعب في الدوري السعودي، حيث نلعب بالدوري بـ8 أجانب فيما لا نلعب في آسيا سوى بـ4، وهو ما يجعلنا نلعب بفريق شبه جديد".

يُذكر أن النصر يتصدر الدوري السعودي بفارق نقطة عن الهلال، قبل 4 جولات من النهاية.