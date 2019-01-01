جاريدو: لسنا في أفضل حالاتنا، لكني أثق باللاعبين

مدرب العين يتحدث قبل مواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف كارلوس جاريدو المدير الفني للعين أن فريقه ليس في أفضل حالاته حاليًا، لكن مبديًا في نفس الوقت ثقته الكاملة باللاعبين وقدرتهم على تقديم مباراة جيدة أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا.

وسيلتقي الفريقان غدًا الإثنين في الدوحة القطرية لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وأعرب جاريدو عن ثقته في قدرة لاعبيه على تعويض النتائج المخيبة والسلبية في الدوري المحلي.

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مضيفًا حسبما نقل عنه موقع كووورة "العين متحفز جدًا لتحقيق الانتصار خلال مباراة الدحيل، رغم أننا لسنا في أفضل حالاتنا في الوقت الحالي، لكني واثق من تقديم اللاعبين أفضل ما لديهم".

"تركيزنا على هذا اللقاء منصب على تقديم أفضل ما لدينا، وأعرف جيدًا أنني أتولى تدريب أحد أفضل فرق آسيا، ولذلك علينا أن نعمل جميعًا سواء اللاعبين أو الجهاز الفني على الظهور بشكل رائع، فنحن في مجموعة صعبة جدًا ويجب ألا نفرط في أي نقطة إذا أردنا التأهل للدور التالي".

أتم المدير الفني السابق للأهلي المصري تصريحاته بالتأكيد على إيمانه بقدرات اللاعبين وإدراكهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.