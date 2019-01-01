الأهلي والنجم الساحلي يتفقان على إنهاء أزمة كوليبالي

النجم الساحلي ينجح في إنهاء أزمة كوليبالي

اتفقت إدارة النادي الأهلي، مع النجم الساحلي التونسي، على إنهاء أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، الذي انضم للأخير مؤخرًا.

النجم الساحلي التونسي تعاقد مع سليماني كوليبالي، الذي هرب من الأهلي، ولكنه لم يحصل على بطاقته الدولية، بسبب صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية بإيقافه وتغريمه مليون و 400 ألف دولار.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أزمة كوليبالي انتهت بشكل رسمي، في ظل العلاقات الجيدة التي جمعه مع النجم الساحلي التونسي.

وتربط الأهلي والنجم الساحلي علاقات جيدة جدًا على جميع المستويات، حيث زار وفدًا من النادي التونسي القلعة الحمراء، حيث كان ذلك محل تقدير من جانب مسؤولين القلعة الحمراء.

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وتم التوصل لصيغة تقضي بدفع النجم الساحلي مبلغ مليون و400 ألف دولار على أقساط لمدة 18 شهرًا للأهلي، وهي نفس قيمة الغرامة التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية على كوليبالي.

وقام الأهلي والنجم الساحلي وكوليبالي بالتوقيع على عقد ثلاثي يقضي بإنهاء الأزمة، وتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية بشكل رسمي، من أجل رفع الإيقاف عن اللاعب.

كوليبالي كان هرب من الأهلي في مايو 2017، حيث حصل مسؤولي القلعة الحمراء على حكم بتغريمه مليون و 400 ألف دولار.