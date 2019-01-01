عبد الحفيظ: أبارك للزمالك على النقطة فهم لم ينتصروا على الأهلي منذ 15 عامًا

الزمالك حافظ على صدارته بالتعادل أمام الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هنأ سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، نادي الزمالك بتعادله في لقاء القمة 117، مؤكدًا أنها نتيجة غير مرضية لفريقه.

القمة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، أول أمس السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 بالدوري المصري الممتاز.

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وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة ناديه: "إبريل شهر حاد في البطولة المحلية والأفريقية، لذلك نعي تمامًا خطواتنا، كنا نتمنى أن تكون أجواء القمة أفضل وأن نحقق الفوز لكن الظروف كانت خارجة عن إرادتنا، بالتأكيد مبروك النقطة على الزمالك وبالنسبة لنا كنا نريد الثلاث نقاط".

وأضاف: "لغة الأرقام عندما تتكرر ليست صدفة بل مجهود، كل شيء محسوب وما قدمناه في اللقاء رقميًا نستحق عليه الفوز وفقًا للظروف، منذ إبريل 2004 وحتى الآن لم نخسر أي ديربي في الدور الأول أي منذ 15 سنة، لم نحقق الفوز نعم، لكننا لا ننزل عن مستوانا، في المقابل الزمالك حقق أقصى نتيجة بالنسبة له".

يذكر أن التعادل أضاع فرصة اعتلاء الصدارة على الشياطين الحمر، حيث ظلوا في الوصافة بـ52 نقطة بفارق نقطتين عن الفارس الأبيض، صاحب الصدارة.