أحمد عادل عبدالمنعم: مواجهة الأهلي لا تختلف عن أي مباراة

حارس المقاصة يتحدث عن إنجازه الشخصي ومواجهة فريقه القديم الأهلي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى نادي مصر المقاصة عدم رضاه عن التعادل السلبي أمام الجونة، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

في نفس الوقت وصل عادل عبدالمنعم إلى مباراته العاشرة دون استقبال أهداف في مرماه.

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وقال عبدالمنعم في تصريحاته لقناة أون سبورت عقب المباراة: "التعادل نتيجة غير جيدة لأننا نبحث عن التأهل للعب في البطولات الأفريقية".

كما أضاف حارس المقاصة: "سعيد بحفاظي على الشباك لعاشر مباراة، مواجهة الأهلي بالنسبة لي مثل أي مباراة، فأنا لاعب محترف أسعى للظفر بالنقاط الثلاث، المباراة ستكون صعبة أمام فريق كبير يسعى للفوز بالدوري".

وتابع حارس الأهلي السابق حديثه: "هدفنا هو المركز الرابع، تعادلنا في مباراتين على التوالي ونسعى للفوز فيما هو قادم".

يشار إلى أن المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري يؤهل لخوض كأس الكونفدرالية الأفريقية.