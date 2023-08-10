عبدالله المعيوف يعتذر عن طرد الشباب "الساذج" .. وجمهور الهلال يفاجئه برد فعله

المعيوف خرج مطرودًا من مواجهة الشباب عقب 26 دقيقة فقط من انطلاقها، فما هي رسالته للجماهير؟

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لم يكابر عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال السعودي، أمام الخطأ الذي ارتكبه خلال مواجهة الأمس، أمام الشباب السعودي، وخرج معتذرًا لجماهيره.

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حارس الزعيم كلف فريقه في لقاء الأمس، ضمن نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، باللعب بعشرة لاعبين بدايةً من الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، إثر تعرضه للطرد المباشر، بعد لمس الكرة بيده خارج منطقة الـ18.

والليلة، وجه المعيوف اعتذاره، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اللهم لك الحمد والشكر، شكرًا لجميع اللاعبين وأعتذر من الجميع، القادم أجمل وأفضل إن شاء الله".

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وفاجأ الجمهور المعيوف برده على اعتذاره، ففي الوقت الذي يشعر به البعض من الغضب منه، إذ تراجع مستواه بعض الشيء إلا أنه قدر له اعترافه بالخطأ.

أحدهم كتب له في التعليقات: "أنت راعي المعروف من يومك والكل يغلط وأعلم أن محبتك في قلب كل هلالي"، فيما علق آخر: "صحيح إنك تسببت بضغط الفريق طوال المباراة وحرمت نيفيز وصحيح أن التصرف فردي منك لكن اعتذارك هذا يكفي .. بالنهايه الجمهور يلومك لمصلحة الفريق وأنت تاريخك مع الهلال كفيل باننا نقول فداك يا راعي المعيوف الاهم تأهلنا وبإذن الله ترفع الكأس"، فيما أضاف ثالث: "والله لك رصيد حب واحترام و خيرك مغرقنا و ياما شلت الفريق على اكتافك لذلك معذور يا راعي المعروف بس تكفى نبي القادم يكون أجمل كلنا ثقة فيك".

يذكر أن الهلال حقق الفوز في اللقاء بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليصعد لمواجهة جاره النصر، في النهائي المحدد له بعد غدٍ السبت.

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