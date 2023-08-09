كتب نهايته بيده؟ .. عبد الله المعيوف يطرد ورد فعل سريع من نجوم الهلال

خطأ جديد من عبد الله المعيوف

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منذ مدة وجماهير نادي الهلال، تطالب بـ"إبعاد" عبد الله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عن التشكيل الأساسي، ومنح الفرصة لمحمد العويس أو حبيب الوطيان، أو حتى التعاقد مع لاعب أجنبي بديل في هذا المركز.

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سر هذا الانقلاب الجماهيري ضد المعيوف؛ هو عدم ثبات مستوياته في المباريات؛ وتسببه في خسارة الفريق الأول بعض البطولات، على غرار ما حدث في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

ومع غضب الجماهير منه.. ارتكب الحارس المخضرم، خطأ فادحًا آخر، هذه المرة في مباراة الهلال ضد الشباب، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ عندما تحصل على كارت أحمر مباشر.

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المعيوف تحصل على "الطرد"؛ بعد لمسه الكرة بيده، خارج منطقة الـ18؛ حيث غادر اللاعب، المستطيل الأخضر؛ وهو يشعر بإحباط كبير للغاية.

نجوم الهلال الذين كانوا يتواجدون على دكة البدلاء، شعروا بهذا الإحباط الكبير الذي يعاني منه عبد الله المعيوف؛ فحرصوا على التوجه إليه، وتقديم التحية له.

وقد يكون طرد المعيوف هذه المرة، الفصل الأخير في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ خاصة في حال تألق بديله، كما قد يكن دافعًا للإدارة، من أجل التعاقد مع حارس آخر، سواء محلي أو أجنبي.

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