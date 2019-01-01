ديربي جدة - متى يُسجل ويستقبل الأهلي والاتحاد الأهداف

يقبع الاتحاد في موقف محرج باحتلال المركز 15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

سيخوض الاتحاد والأهلي قمة جدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بهدف واحد هو التخلص من الأحزان ومصالحة المشجعين المحبطين، لكن وسط ظروف متباينة تماماً بين قطبي المدينة.

ويقبع الاتحاد في موقف محرج باحتلال المركز 15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، قبل 9 جولات على الوصول إلى خط النهاية.

موقف الأهلي أفضل كثيراً في جدول الترتيب، لكنه يعاني أيضاً من مرحلة اهتزاز كبير وتراجع في الأداء الفني وسط غضب من المشجعين.

وخسر الأهلي في آخر جولتين أمام النصر والفتح، ليتراجع إلى المركز 5 برصيد 36 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال بعد 21 جولة.

تلقى الأهلي مجموع 23 هدفاً أمام الاتحاد، بينما تلقى الاتحاد 31 هدفاً أمام الأهلي في تاريخ دوري المحترفين السعودي ⚽️🥅 pic.twitter.com/9IDhCkikUE — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 1, 2019

على صعيد الأرقام فقد سجل لاعبو الأهلي حتى الآن 43 هدفًا في مرمى الخصوم حتى الآن، 17 هدفًا منهم بالشوط الأول و 27 هدفًا بالشوط الثاني، بنسبة وصلت إلى 60%.

دفاعياً تلقت شباك النادي الأهلي 30 هدفً في شباكهم، أغلبهم كان في الشوط الثاني، حيث استقبل 11 منهم بالشوط الأول و 19 هدف بالشوط الثاني.

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الفريق الاتحادي، سجل لاعبوه حتى الآن 21 هدف في مرمى الخصوم، 7 أهداف منهم بالشوط الأول، وتصل النسبة للضعف بالشوط الثاني 14 هدفًا.

على الصعيد الدفاعي، استقبلت شباك الاتحاد 14 هدفًا في الشوط الأول، ويزداد الرقم بشكل كبير جداً خلال الشوط الثاني بتلقيه 21 هدفًا.