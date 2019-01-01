ظهور وجه جديد - قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

تعرف على قائمة الزمالك.

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك تشهد عدم تواجد أي ظهير أيمن، في ظل إصابة حازم إمام، الظهير الأساسي للفريق، ورحيل التونسي حمدي النقاز مؤخرًا من القلعة البيضاء.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائمة الفريق التي ستشارك أمام طلائع الجيش، حيث جاءت كالآتي:

هل يدخل الزمالك مباراة الجيش دون ظهير أيمن؟

حراسة المرمى: محمد عواد: محمد أبو جبل، محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، إسلام جابر، محمد عنتر، محمد عبد الشافي، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، كريم بامبو، إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.

وشهدت قائمة الزمالك تواجد الناشئ أحمد عيد، والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، في ظل غياب حازم إمام، كما تواجد محمد عنتر ضمن المدافعين، للعب في نفس المركز.