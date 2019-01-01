ظهور معتز هوساوي في تدريبات الأهلي

معتز هوساوي غاب لفترة طويلة عن الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ظهر معتز هوساوي، مدافع أهلي جدة السعودي في تدريبات فريقه بعد غياب دام لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في سبتمبر الماضي.

وكان هوساوي تعرض لإصابة قوية مع الأهلي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة أجبرته على الخضوع لبرنامج تأهيلي استعدادًا للعودة للمشاركة في المباريات.

وتواجد معتز هوساوي في تدريبات الأهلي أمس الجمعة، ولمس الكرة لأول مرة منذ 190 يومًا، أي ما يقرب من 6 أشهر كاملة بسبب الإصابة الذي تعرض لها.

ويعاني الأهلي في الفترة الأخيرة من بعض النتائج الغير مرضية للجماهير، وبعض الأخطاء الدفاعية من لاعبي الخط الخلفي في الفريق.

وأكد هوساوي عدم معاناته من أي مشكلة في الفترة الأخيرة واستجابة الإصابة للبرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

إقرأ أيضًا - بن فيصل يتوعد رئيس النصر بعد هجومه على الهلال

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة بعد مرور 24 جولة حيث حقق الفوز في 12 وتعادل في 4 وتلقى 7 هزائم.