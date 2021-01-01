ظهور السر الحقيقي وراء تألق ديمبيلي مع برشلونة هذا الموسم

الإصابات ابتعدت عنه بشكل ملحوظ

يعيش عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني، الفترة الأفضل له مع الفريق، بعدما ابتعدت عنه الإصابات بشكل ملحوظ.

اللاعب انتقل إلى صفوف برشلونة قادمًا من بوروسيا دورتموند في 2017، من أجل تعويض رحيل المهاجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان.

الإصابات أثرت بشكل كبير على مردود الفرنسي مع برشلونة، حيث كان على وشك الرحيل إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تتغير الأمور تمامًا.

الصحفي مويس لورينس الذي يعمل بشبكة "ESPN" الأمريكية، أكد أن هذا التحول جاء بسبب النظام الغذائي الذي يتبعه اللاعب.

وأوضح أن ديمبيلي قام بتعيين طاهٍ فرنسي متخصص في التغذية لجميع الرياضيين النخبة على مستوى العالم.

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وأشار إلى أن اللاعب أصبح مجبرًا الفترة الأخيرة على الالتزام بنظام غذائي محسن يتكون من الخضروات والفواكة والبروتين.

يذكر أن صاحب الـ23 سنة، نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 في 31 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.