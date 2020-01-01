بعد التأهل إلى طوكيو 2020 .. كم مرة شاركت السعودية في الأولمبياد؟

هدف المباراة القاتل سجله مهاجم الأخضر في الدقيقة 87 من المباراة عن طريق ناصر العمران

حسم المنتخب السعودي الأولمبي تأهله إلى دور نهائي كاس آسيا تحت 23 عامًا على حساب المنتخب الأوزبكي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وبذلك يحجز الأخضر تواجده في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

الأخضر حجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية (طوكيو 2020) بعدما صعد إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حالياً في تايلاند، إثر تغلبه على منتخب أوزبكستان 1 صفر يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي، وذلك على ملعب استاد "راجامانغالا" في بانكوك.

ومن المنتظر أن يواجه الأخضر الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في مباراة نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

هدف المباراة القاتل سجله مهاجم الأخضر في الدقيقة 87 من المباراة عن طريق ناصر العمران، في المباراة التي شهدت أداء تكتيكي أكثر من الفني من قبل مدربي المنتخبين.

وبهذا التأهل يتواجد الأخضر السعودي رفقة نظيره المصري كممثلين للعرب في أولمبياد طوكيو 2020 المزمع اقامته في اليابان الصيف المُقبل.

نجاح الجيل الحالي بالمدرب الوطني سعد الشهري أعاد الأذهان إلى مشاركتي الأخضر في الأولمبياد من قبل، حيث لو يتواجد المنتخب السعودي في سوى مرتين فقط.

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فيما يلي نستعرض لكم عدد مرات تأهل المنتخب السعودي إلى أولمبياد طوكيو ..

نهائيات الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 1984

المشاركة الأولى للأخضر في هذه البطولة كان بنسخة لوس أنجلوس، والتي شهدت ترديد السعوديون للنشيد الوطني للمرة الأولى بعد إقراره رسمياً، كان ذلك أمام البرازيل.

ووقع الأخضر حينها في المجموعة الثالثة رفقة البرازيل وألمانيا الغربية والمغرب، ولكنها خرجت بدون حصد أي نقطة.

وفي المباراة الأولى أمام البرازيل نجح ماجد عبد الله في إحراز أول هدف للسعودية في المحافل العالمية، ولكن راقصي السامبا حققوا الفوز بنتيجة 3\1.

خاضت السعودية مباراتها الثانية أمام المنتخب المغربي، غير أن هدفاً قاتلاً أحبط آمال السعوديين ومنح ليوث الأطلس الفوز.

رحل السعوديون إلى سان فرانسيسكو لخوض المباراة الأخيرة أمام المانيا الغربية، لم تكن خاتمة جيدة حين تلقت شباك الحارس محمد المطلق ستة أهداف.

نهائيات الألعاب الأولمبية في اتلانتا 1996

أخر مشاركة للأخضر السعودي في بطولة الأولمبياد كانت في نسخة أتلانتا 1996، بالتحديد تحت قيادة البرازيلي إيفو وورتمان.

وشهدت قائمة المنتخب حينها تواجد الثلاثي القائد فؤاد أنور نجم الشباب المعتزل، وكذلك حمزة إدريس أحد أساطير نادي الاتحاد، وأخيرًا محمد الخليوي ثالث الأسماء الكبيرة، الذي ارتدى قميص الأهلي والاتحاد.

وخلال هذه النسخة وقع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، والتي ضمت منتخبات قوية ومنها منتخبي فرنسا وإسبانيا بجانب المنتخب الأسترالي.

وفشل الأخضر في تحقيق أي نتيجة إيجابية حيث تعرض للهزيمة في المباريات الثلاث، وسكنت شباكه 5 أهداف وسجل هدفين، وخرج مبكرًا.

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يُذكر أن هذه النسخة شهدت تتويج المنتخب النيجيري بهذه البطولة على حساب المنتخب البرازيلي في بطولة تاريخية للنسور الخضر.

قائمة منتخب السعودية في كأس آسيا تحت 23 عامًا المتأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020 :