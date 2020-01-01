الفيصل يهنئ المنتخب السعودي بالصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020

رئيس هيئة الرياضة يهنئ الأولمبي السعودي للصعود إلى نهائي كأس آسيا.

وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، التهنئة إلى بعثة المنتخب السعودي الأولمبي، بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وصعد المنتخب السعودي الأولمبي إلى نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز على أوزبكستان بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، في مباراة دور النصف نهائي.

ونشر الفيصل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يهنئ فيها المنتخب الأولمبي السعودي، حيث جاء نصها:

"ألف مبروك فوز المنتخب، وتأهله لأولمبياد طوكيو ولنهائي آسيا، مبروك لوطننا الغالي، مبروك لنجومنا، شرفونا الأبطال".

رسميًا .. السعودية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على أوزبكستان

وأجرى رئيس هيئة الرياضة السعودية اتصالًا هاتفيًا بعد المباراة، هنأ خلاله رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب ياسر المسحل، والجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وبذلك يصبح المنتخب السعودي هو ثاني المنتخبات العربية التي ضمنت تواجدها في أولمبياد طوكيو 2020، بعد صعود منتخب مصر الأولمبي.

وحصد منتخب مصر الأولمبي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا نوفمبر الماضي، بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية.