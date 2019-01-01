طبيب عموري يتحدث عن تحسن اللاعب وسير برنامجه التأهيلي

لاعب الهلال أصيب بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد رامون كوجات؛ الطبيب المتابع لحالة الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الهلال السعودي، تحسن حالة اللاعب، موضحًا أن نتائج الأشعة مطمئنة.

الإماراتي كان قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في بداية الموسم الجاري، وتعد هذه المرة الثالثة التي يصاب بها اللاعب بهذه الإصابة.

وكيل أعمال عموري يستفسر من الهلال عن رغبتهم في تجديد العقد

وقال الطبيب، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالأمس عموري كان في برشلونة، واتضح لنا عدم وجود سوائل في الركبة وتبدو بثبات كامل، والعضلات مثالية بمعدل حركة جيد".

وأضاف: "أجرى أمس أشعة الرنين المغناطيسي، وأظهرت الأشعة تقييمًا جيدًا للركبة بعد الجراحة، لذلك نحن سعداء والجميع يفكر بعودة عموري للعب الكرة، وسيصبح اللاعب الأفضل بالخليج بعد عودته".

يذكر أن عموري انضم للزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر قادمًا من العين الإماراتي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.