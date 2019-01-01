وكيل أعمال عموري يستفسر من الهلال عن رغبتهم في تجديد العقد

هل يستمر عموري مع الهلال موسم آخر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

توجه وكيل أعمال اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، نحو نادي الهلال اليوم الخميس، من أجل عقد جلسة مع مجلس الإدارة برئاسة محمد بن فيصل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن وكيل أعمال عموري تواجد في مقر الزعيم، من أجل معرفة نية إدارة الهلال في تجديد عقد اللاعب الإماراتي من عدم.

زيارة وكيل أعمال عموري جاءت بهدف معرفة موقف الهلال، حيث في حالة عدم الرغبة في تجديد العقد، سيبحث له عن فريق آخر.

ياسر القحطاني لا ينسى زميله السابق محمد الشلهوب في أوقات الفرح، ويحتفي بقدوم نجله بندر.🎂



(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/Pge4cNc2UY — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 14, 2019

محمد بن فيصل رئيس الهلال كان قد صرح وأكد على أن مسألة تجديد عقد عموري في يد الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زوران ماميتش.

زوران ماميتش سبق له وقام بتدريب عموري عندما كان يدرب فريق العين الإماراتي، قبل انتقال عمر للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

عموري يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، ستجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.