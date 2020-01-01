طبيبه الخاص: مارادونا أراد الموت وفقد قتاليته في النهاية!

وضع لا يصدق..

كشف ليوبولدو لوك، الطبيب الشخصي لدييجو آرماندو مارادونا، أن الأسطورة في آخر أيامه "فقد روحه القتالية" وأعرب عن رغبته في الموت.

كلمات لوك أتت خلال التحقيقات التي تعقدها السلطات الأرجنتينية معه، والتي تأتي على خلفية وجود بعض الاتهامات بـ"القتل الخطأ" لمارادونا والإهمال من قبله.

لكن لوك حاول تبرئة نفسه بكافة السبل الممكنة، وادّعى أن مارادونا أصيب باكتئاب قوي في أيامه الأخيرة ربما كان سببًا في نهاية حياته بهذه الصورة.

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الطبيب أخبر النيابة "في مرحلة ما سألني إلى أي مدى سيستمر ذلك، هذا كل شيء وقال لي: لقد عانيت بالفعل كثيرًا يا لوك".

كما أضاف "اعتقد أن دييجو في النهاية فقد إرادته على القتال، لقد كان حزينًا للغاية، لقد رأيته كذلك ورأيته وهو يعاقب نفسه بطريقة لم أكن أقبلها كصديق له".

وكان مارادونا قد لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأربعاء الماضي على إثر أزمة قلبية، وأفادت التحقيقات المبدئية أن الوفاة كانت "طبيعية بنسبة 100%".

السلطات داهمت منزل وعيادة لوك يوم الأحد، ليضطر إلى المثول أمام النيابة يوم الإثنين ويُدلي بشهادته، والتي يتوقع أن تكون لها أصداء كبيرة جدًا في الفترة المقبلة.