أبناء مارادونا يتهمون الطبيب بـ"القتل الخطأ" للأسطورة!

السلطات تحقق في الأمر..

داهمت السلطات الأرجنتينية منزل ليوبولدو لوك، الطبيب المعالج دييجو آرماندو مارادونا للتحقيق في ملابسات وفاة الأسطورة.

مارادونا لقيّ حتفه يوم الأربعاء الماضي على إثر أزمة قلبية، ولا تزال السلطات تحقق في أسباب الوفاة وإن كان الأمر مبدئيًا صُنف بأنه "وفاة طبيعية".

وبحسب ما أوردته الصحف الأرجنتينية، فإن بنات مارادونا دلما وجيانا وجانا قدموا إفادة للسلطات يطلبون فيها الأدوية التي وصفها ليوبولدو مؤخرًا لعلاج والدهن.

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وسيتم استدعاء الطبيب لسماع أقواله في الساعات القليلة المقبلة بشأن التاريخ العلاجي لمارادونا، وقد يؤدي حديثه إلى تأكيد أو نفي تهمة "القتل الخطأ".

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بعض الاتهامات للطبيب بأنه أهمل الحالة أو قام بوصف أدوية خاطئة ساهمت بشكلٍ أو بآخر في حدوث الأزمة القلبية، مع عدم تواجده لمتابعة الأسطورة في أيامه الأخيرة.

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مارادونا توفيّ في الحادية عشر مساءً، ولكن لم يكتشف أحد وفاته إلا بعدها بقرابة 12 ساعة وفشلت عمليات الإنقاذ بعد ذلك.

يذكر أن مارادونا قد خضع لعملية جراحية خطيرة في المخ قبل وفاته بحوالي شهر، وبحسب الصحف وقتها فإن حالته قد تحسنت، ما يطرح أسئلة كثيرة حول أسباب حدوث الأزمة القلبية.