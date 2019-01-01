طاقم تحكيم إماراتي لمواجهة سوريا والصين

سوريا تسعى للحفاظ على قمة مجموعة تصفيات آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء المنتخب السوري مع نظيره الصيني المقرر لها الشهر المقبل.

ويواجه المنتخب السوري نظيره الصيني، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الآسيوية، حيث ستقام يوم 14 من نوفمبر المقبل.

وقرر الاتحاد الآسيوي إسناد إدارة اللقاء لطاقم حكام إماراتي، بقيادة محمد عبدالله ويساعده كلًا من حسن محمد الماهري ومحمد أحمد الحمادي وسلطان عبدالرزاق المرزوق حكمًا رابعًا.

ويتصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الصين صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط، حيث يأتي من بعدهم الفلبين برصيد 4 نقاط ومن بعدها جزر المالديف بثلاثة نقاط وأخيرًا جوام بدون نقاط.

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ويسعى المنتخب السوري الحفاظ على صدارة المجموعة بتحقيق الفوز على الصين أو التعادل في أسوء الحالات ليتمكن من البقاء على القمة.

ويقدم منتخب نسور قاسيون أداء ممتع خلال الفترة الأخيرة على رأسهم العقيد عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي والذي يعد من أفضل المهاجمين العرب حاليًا.