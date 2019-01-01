طاقم إماراتي يقود مواجهة الهلال والنجم الساحلي في نهائي كأس زايد

يلتقي الهلال أمام النجم الساحلي التونسي في مباراة نهائي البطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم إسناد الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن مهمة قيادة مباراة نهائي كأس زايد للأندية العربية.

ويلتقي الهلال أمام النجم الساحلي التونسي في مباراة نهائي البطولة، والتي تُقام على ملعب هزاع بن زايد الخميس المقبل.

وقرر الاتحاد العربي الاعتماد على طاقم تحكيم إماراتي، حيث يُعاون محمد عبدالله أحمد الحمادي ( حكم مساعد أول ) ، مسعود حسن ( حكم مساعد ثان ) ، عادل النقبي وسلطان عبدالرزاق (حكما لتقنية الفيديو ) والمغربي نور الدين الجعفري ( حكما رابعًا ).

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وكان الهلال قد تأهل إلى نهائي البطولة عقب تخطي عقبة مواطنه الأهلي في دور نصف نهائي البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.

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وعلى الجانب الأخر، كان النجم الساحلي قد تأهل إلى مباراة النهائي عقب تخطي المريخ السوداني بنتيجة 1\0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.