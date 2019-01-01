عروض تركية تُقرب مراد باتنا من الرحيل عن الوحدة الإماراتي

تأكد خروج اللاعب عن جدران الفريق مع وصول العلاقة مع إدارة العنابي إلى طريق مسدود

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن امتلاك اللاعب المغربي مراد باتنا لاعب نادي الوحدة الإماراتي الحالي العديد من العروض للرحيل عن نادي في الميركاتو الصيفي.

صحيفة "الإمارات اليوم" أشارت إلى وجود رغبة من ناديي بشكتاش وملطية سبور التركيين في التعاقد مع اللاعب الصيف المقبل.

إدارة الوحدة كانت قد قررت تجميد باتنا بسبب وجود اتهامات بالهروب من بعض مباريات الفريق، حتى أن المدير الفني الهولندي تين كات المدير الفني للفريق، أخرج اللاعب من حساباته.

النصر قلّد متصدري أوروبا، لكن مصيره كان مختلفًا! 😐

أما صلاح، فقد فجّر مرمى من استفزوه وعاد ليُسيطر بعد غياب! 👊

أما @MedoISC فيسألكم: من الدوري العربي الأفضل؟ pic.twitter.com/gLlnAiKMhY — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 15, 2019

وتأكد خروج اللاعب عن جدران الفريق مع وصول العلاقة مع إدارة العنابي إلى طريق مسدود بسبب أفعال باتنا.

نادي النصر ينفي التفاوض مع لاعبين أجانب جدد

وكانت بعض التقارير الصحفية المغربية، قد أكدت على أن النصر يفاوض اللاعب مراد باتنا، من أجل التعاقد معه.

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ينفي خلاله كل ما تردد حول التواصل مع لاعبين أجانب جدد للتعاقد معهم وعلى رأسهم اللاعب المغربي.