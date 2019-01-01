طارق سلمان : لا مستحيل في كرة القدم عند مواجهة كولومبيا

الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة هو طموح اللاعبين والجهاز الفني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدافع الدولي القطري طارق سلمان على جاهزية المنتخب الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الكولومبي مساء اليوم في ثاني مباريات كلاهما بكأس كوبا أمريكا.

قطر تواجه مساء اليوم المنتخب الكولومبي في ثاني مباريات المنتخبين بالمجموعة الثانية، والتي تُقام الساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت القاهرة.

لاعب نادي السد قال في تصريحاته قبل مواجهة اليوم، أنهم سيحاولون تقديم ما لديهم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الكولومبي.

تيتي مدرب البرازيل يتحدث عن كيفية منح الحرية لـ "كوتينيو " داخل أرض الملعب مع السيليساو🗣️🇧🇷 pic.twitter.com/7uvxyca2Ys — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

طارق شدد على صعوبة الصعوبة، ولكن لا مستحيل في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أن الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة هو طموح اللاعبين والجهاز الفني.

وعبر عن أسفه لتعادل العنابي أمام باراجواي في المباراة الأولى، مؤكدًا أن العديد من الفرص التي أتيحت لهم كانت كفيلة بالخروج من المباراة بالنقاط الثلاثة.

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وفي نهاية تصريحات وجه سلمان الشكر إلى جميع لاعبي المنتخب القطري، والذي بذلوا مجهودًا كبيرًا في المباراة الأولى.