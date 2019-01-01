مدرب قطر: أثبتنا للجميع أننا منتخب جدير بالاحترام في كوبا أمريكا

قطر يستعد لمواجهة كولومبيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإسباني سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، على أن فريقه سيواجه كولومبيا ضمن المرشحين للتتويج بلقب كوبا أمريكا هذه النسخة.

المنتخب القطري سيواجه نظيره الكولومبي مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثانية، في دور المجموعات، ضمن منافسات كوبا أمريكا المقامة في البرازيل.

سانشيز قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المنتخب الكولومبي قوي مهاريًا وبدنيًا، ومدربه كارلوس كيروش، واحدًا من أفضل المدربين في العالم".

المدرب الإسباني واصل: "نحن جاهزون لمواجهة كولومبيا، وعلينا التركيز طوال المباراة، وعدم ارتكاب أي أخطاء، واستغلال كل الفرص للتسجيل".

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⚽️ فيرمينو يحرز الهدف الأول

❌ إلغاء الهدف بداعي الخطأ

⚽️ خيسوس يسجل الهدف الثاني

❌ تقنية الفيديو تلغي الهدف

⚽️ كوتينيو يحرز الثالث

❌ تقنية الفيديو تلغي الهدف pic.twitter.com/0YEY4UISRI — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

المدير الفني لقطر تابع: "العنابي أثبت للجميع أنه منتخب جيد وجدير بالاحترام، وهدفه هو تقديم الأفضل خلال المباراتين المقبلتين".

واختتم سانشيز تصريحاته قائلًا: "قدمنا مباراة جيدة أمام باراجواي، ولكننا أهدرنا فرص للتهديف، ولكن الأمر الإيجابي هو أننا قادرين على صناعة تلك الفرص".

العنابي القطري تمكن من التعادل مع باراجواي بهدفين لمثلهما في مباراته الافتتاحية، بعدما كان متأخرًا بهدفين دون رد.