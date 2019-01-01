طائرة خاصة تنقل النصر إلى بريدة بسبب دوري أبطال آسيا

النصر متصدر البطولة يواجه الرائد خارج الديار

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحيفة أن إدارة نادي النصر ترغب في تأمين طائرة خاصة، من أجل نقل فريقها الأول لكرة القدم من وإلى بريدة، لخوض مواجهة الرائد غداً، في الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر متصدر البطولة يواجه الرائد خارج الديار في مباراة مهمة من أجل المحافظة على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

إدارة الرياض تستهدف أن تقل الطائرة الفريق النصراوي مساء اليوم، على أن يعود إلى الرياض فور انتهاء لقاء الرائد.

ويرغب الفريق العودة سريعاً إلى الرياض تمهيداً لبدء الاستعداد لخوض مواجهة الزوراء العراقي الإثنين المقبل، ضمن إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

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يُذكر أن نادي النصر كان قد خطف صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عقب الفوز على الهلال في الجولة الماضية بنتيجة 3\2.