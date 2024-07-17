حجز رحلة لإنجلترا والعقد حتى 2029.. ريال مدريد يخسر مدافع المستقبل!

خطوة واحدة على التوقيع..

يبدو أن ريال مدريد خسر السباق مع مانشستر يونايتد على ضد مدافع ليل الشاب ليني يورو، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن النادي الملكي لا يعتزم دفع أكثر من 40 مليون يورو مقابل الفوز بخدمات لاعب ليل البالغ من العمر 18 عامًا والذي ينتهي عقده في صيف 2025.

وحسب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن "مانشستر يونايتد حجز رحلة سفر يورو إلى إنجلترا من أجل إجراء الفحوصات الطبية".

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وأضاف: "الخطة جاهزة بعد التوصل إلى اتفاق مع ليل الأسبوع الماضي مقابل 50 مليون يورو ثابتة بالإضافة 12 مليونًا أخرى متغيرات".

وأتم: "لا يزال هناك عمل مطلوب لإنجاز الصفقة، يريد مانشستر يونايتد إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن لتجنب أي اختطاف (من ريال مدريد)، مقترح العقد ساري حتى يونيو 2029 مع خيار لموسم إضافي، وزيادة الراتب كل عام".

وخاض يورو 44 مباراة مع ليل الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف، علمًا بأن عقده مع النادي الفرنسي ينتهي في صيف 2025.