ضربة لدفاع النصر قبل مواجهة التعاون في السوبر السعودي

يلتقي النصر أمام التعاون في مباراة كأس السوبر السعودي السبت المقبل

تلقى الجهاز الفني بنادي النصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أنباءً غير سارة قبل مواجهة التعاون في مباراة كأس السوبر السعودي يوم السبت المُقبل.

وتأكد الجهاز الفني من غياب مدافع الفريق عبدالله مادو، حيث خضع اللاعب عملية جراحية في حاجبه وأنفه، وتأتي هذه العملية بعد أن كشفت الفحوصات أنه يجب أن تجرى له عملية جراحية قبل أن تتفاقم الإصابة.

الأمر لم يتوقف على غياب مادو فقط، حيث تأكد غياب المدافع عبد الرحمن العبيد بعد إصابته بتمزق في العضلة عن مواجهة فريقه في السوبر.

وتعرض عبد الرحمن العبيد للإصابة بتمزق خلال مشاركته الدولية مع الأخضر السعودي في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم 2022.

ويلتقي النصر أمام التعاون في مباراة كأس السوبر السعودي السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

في سياق أخر، احتفلت إدارة كرة القدم في نادي النصر، أمس، بالمغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب عربي وتحقيقه هداف العالم بتسجيله أكبر عدد من الأهداف في عام 2019.

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وكان المغربي قد توج، بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب عربي للعام، حيث استلم الجائزة في الحفل السنوي الذي يمنح من خلاله الجوائز للمتفوقين في مجال كرة القدم، في دبي الإماراتية.