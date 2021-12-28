ضربة دفاعية تجبر تشيلسي على دخول سوق يناير

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي، صدمة قوية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، فيما يخص إصابة ظهيره بن تشيلويل في الرباط الصليبي.

وابتعد تشيلويل عن الملاعب منذ شهر نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لإصابة قوية أمام يوفنتوس في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتظر تشيلسي موقف صاحب الـ25 سنة، حيث كان يأمل في تعافيه بشكل سريع، بعد عودته إلى التدريبات الخفيفة هذا الشهر.

صحيفة "جارديان" البريطانية كشفت عن صدمة للبلوز والمدرب توماس توخيل، بعدما تبين أن اللاعب بحاجة إلى عملية جراحية لتماثل الشفاء.

وهو الأمر الذي يجعله يغيب عن صفوف تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي، وهو الموعد الطبيعي للتعافي من مثل هذه الإصابات بعد الجراحة.

وأشارت "جارديان" إلى أن تشيلسي سيضطر بذلك إلى دخول سوق الانتقالات في يناير، من أجل التعاقد مع ظهير أيسر جديد بدلًا من تشيلويل.

ويأتي ذلك بسبب عدم وجود سوى ماركوس ألونسو في هذا المركز بالوقت الحالي، مما يضع الكثير من الضغوط على المدرب توماس توخيل.

يذكر أن تشيلويل لعب 12 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، نجح خلالهم في تسجيل 3 أهداف وقام بعمل تمريرة حاسمة واحدة.

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