ضحايا جُدد لبيريز.. رئيس ريال مدريد يسب فيجو ويصف جوتي بـ "الماعز"

تسريبات رئيس ريال مدريد تتوالى؛ فيجو وجوتي آخر المستهدفين.

لم يسلم أحد من الانتقادات وتسريبات فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، التي تتوالى كل يوم.

تسريب جديد لرئيس ريال مدريد اليوم يهاجم فيه لاعبي ريال مدريد المعتزلين جوتي ولويس فيجو.

كيف وصف رئيس ريال مدريد جوتي؟

جوتي هو واحد من قادة ريال مدريد السابقين؛ بيريز قال عنه في 2012: "جوتي وجهه يشبه الماعز وهو أسوأ خصم".

وهاجم رئيس ريال مدريد تعاقد كادينا سير وكوبيه لجوتي للعمل معلقًا.

ماذا قال بيريز عن فيجو؟

يعد فيجو واحدًا من أبرز تعاقدات بيريز مع ريال مدريد؛ اللاعب أتى إلى ريال مدريد بعد نهاية تعاقده مع برشلونة الذي كان قائدًا ثانٍ له.

بيريز هاجم فيجو كثيرًا ووصفه وراؤول جونزاليس بأسوأ ما في غرف ملابس ريال مدريد بل تخطى الأمر ذلك وسب لويس بوالدته مؤكدًا أنه يسير المتاعب في الفريق.

هل هذا أول تسريب لبيريز؟

يتوالى نشر التسريبات الصوتية لفلورينتينو بيريز عبر صحيفة إل كونفيدنشال الإسبانية.

الحلقات السابقة من التسريبات استعرضت مهاجمة بيريز لراؤول جونزاليس وإيكر كاسياس كما وصف كريستيانو رونالدو بالغبي وهاجم المدرب البرتغالي جوزيه موروينيو.

لكن رئيس ريال مدريد لم يتكلم بشكل جيد سوى عن الفرنسي زين الدين زيدان والإنجليزي دافيد بيكهام.

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