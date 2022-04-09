صيام رمضان يحفز بنزيما.. الفرنسي يؤكد تمسكه بتعاليم دينه

أدلى الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد المتألق بتصريحات ضمن حوار مطول مع مجلة "إسكواير ميدل إيست" مشيرًا إلى العديد من الأمور التي تخص مشواره في ريال مدريد، حياته المهنية والشخصية كذلك.

ووصف بنزيما في حواره ما يفعله مع ريال مدريد في الآونة الأخيرة بأنه "فخر حقيقي، هذه اللحظات التي نثبت فيها قوتنا واستمراريتنا ومستوانا العالي، الانتصارات هامة للنادي ومشجعيه ولنا نحن اللاعبين".

رجل المباريات الكبيرة

وعن وصفه برجل المباريات الكبيرة قال بنزيما: "بالنسبة للاعبي كرة القدم، كل المباريات مهمة، ولكن لعب مباراة بحجم كبير مثل مباراة باريس سان جيرمان بمثابة الحلم، والنجاح الذي نجحته بها هو للفريق ككل".

بعمر الرابعة والثلاثين، يقدم بنزيما واحدًا من أفضل مواسمه الكروية، وعن هذا يقول: "أقوم بعملي وأستمتع بحياتي لأقصى درجة، وكما يحدث كل عام أكون ممتنًا لما يحدث لي، الأرقام القياسية التي يتم تحطيمها لا تحدث إلا بالجهد الكبير، كرة القدم هي شغفي، هذا الشغف الذي لا يتوقف هو أكثر شيء يحفزني في تلك اللعبة".

وأضاف بنزيما: "ما اختلف في الآونة الأخيرة أنني صرت ألعب والكل يتوقع شيئًا مني، هذا يضع الضغوطات علي ولكنني تعلمت كيف أحول هذا إلى طاقة إيجابية".

شهر رمضان

وعن شهر رمضان ومدى تأثيره عليه في كرة القدم قال بنزيما: "لا تأثير.. رمضان جزء من حياتي وديني يفرض علي الالتزام بصيام رمضان، بالنسبة لي من الضروري أن أصوم، بل إنني أشعر بأحاسيس جيدة حين أكون صائمًا ولا يؤثر ذلك بالسلب علي، وأنا ممتن دائمًا لكوني بصحة جيدة".

وعاد بنزيما للحديث عن ريال مدريد مؤكدًا أن "اللعب لنادٍ رائع كهذا يجعلني أشعر بضرورة أن أفعل كل شيء لجلب الانتصارات له، كل الأندية التي لعبت لها امتلكت لاعبين رائع، ولكن كل عام يتغير الوضع، وتختلف الأندية باختلاف اللاعبين".

وعن أفضل المدربين الذين عمل معهم، قال بنزيما: "لا أستطيع القول إن هناك مدربًا أفضل من الآخر، ولكنني استمتعت بالتدرب مع جوزيه مورينيو في بداية مسيرتي، وأنشيلوتي عد ذلك، وبعد ذلك المستوى الأعلى مع زيزو (زيدان)".

وعن عودته للعب مع منتخب فرنسا في يورو 2020 وتسجيل الأهداف بقميص الديكة، قال بنزيما: "إنه فخر لي ولذلك أنا سعيد، لقد تأقلمت بشكل جيد، المستوى عال للغاية وهذا ما أحبه، الآن أريد الوصول إلى لقب مع المنتخب الفرنسي، ولعب كأس العالم 2022 حلم بالنسبة لي، وبالتأكيد كوننا مرشحين للقب أمر يجعل المشاركة مختلفة رغم أن الحكم في كرة القدم يكون للملعب ولا شيء آخر".

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