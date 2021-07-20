صورة | أول ظهور لـديباي في برشلونة ولقاء خاص مع كومان

كيف كان اللقاء الأول بين كومان وديباي في برشلونة؟

شارك المهاجم الهولندي ممفيس ديباي اليوم الثلاثاء في أول جلسة مران صباحية مع زملاءه في برشلونة استعدادًا للموسم الجديد.

وانضم ديباي إلي صفوف نادي برشلونة قادمًا من الفريق الفرنسي ليون في صفقة انتقال حر بعد أن رفض الهولندي تمديد عقده مع الفريق الفرنسي.

كيف كان اللقاء بين ديباي وكومان؟

نشر نادي برشلونة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للقاء الأول بين المدرب رونالد كومان وممفيس ديباي وظهر الثنائي بشكل مقرب للغاية، تاركًا صورة محببة من التواطؤ بين الاثنين مما تسبب في فرحة الجماهير الكتالونية.

وكان كومان أحد أكبر الداعميين لقدوم ديباي إلى صفوف برشلونة هذا الصيف بعد محاولات عديدة لضمه في موسم الانتقالات السابق.

يقتنع المدرب الهولندي بقدرات اللاعب فقد سبق وأن لعب تحت قيادته أثناء تدريبه لمنتخب هولندا قبل أن يترك المهمة ويطير لتدريب برشلونة.

ماذا قال ديباي بشأن انتقاله إلى برشلونة؟

أجرى ديباي مقابلة مع تليفزيون برشلونة وقال: "أنه يومًا خاص، أنا متحمس للغاية للذهاب للنادي والملعب، كل شيء جميل للغاية وسيكون يومًا رائعا".

وتابع: "أتمنى أن أفوز بالعديد من الألقاب، ولهذا السبب جئت إلى هذا النادي الرائع، هذا ما يمثله هذا النادي العظيم، صاحب التاريخ الحافل".

وأضاف: "أحب أن ألعب كرة هجومية وأن أبدع في الملعب، وأصنع الفرص والتمريرات الحاسمة، أسلوب لعب برشلونة مثالي بالنسبة لي".

وأتم "لقد قطعت أشواطًا كبيرة مع رونالد كومان وخاصة في المنتخب الوطني، لقد منحني الكثير من الثقة وساعدني أيضًا عندما أصبت، لقد قدم لي الكثير من الدعم وأصر على مجيئي إلى النادي الأفضل في العالم، أنا سعيد بوجوده هنا ومستعد للقتال من أجله".

متى سيظهر اللاعب رسميًا؟

سيتم تقديم ممفيس ديباي رسميًا كلاعب ضمن صفوف برشلونة، أمام وسائل الإعلام، الخميس المقبل.

ويعد الهولندي رابع صفقات نادي برشلونة في الانتقالات الحالية، بعدما أكمل النادي الكتالوني التعاقد مع كلًا من سيرجيو أجويرو وإيريك جارسيا إضافة إلى إيمرسون رويال من قبله.

ويذكر أن صاحب الـ27 عامًا مضى مع النادي الكتالوني على عقد مدته 3 مواسم وراتب يصل إلى 5 ملايين يورو سنويًا.

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