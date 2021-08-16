صلاح يدق باب المجد في ليفربول.. فهل تشاهده إدارة الريدز؟

هل تساعد إدارة ليفربول لاعبهم محمد صلاح على استمرارية السعي للوصل إلى المجد معهم؟

منذ وصوله إلى ليفربول وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، يكتب كل يوم سطرًا يقربه من دخول تاريخ النادي الإنجليزي.

وكان صلاح قد صنع هدفين وسجل في فوز ليفربول على نوريتش سيتي 3-0 في افتتاح مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

هدف صلاح جعله أول لاعب في تاريخ البطولة الإنجليزية يسجل في افتتاحية 5 مواسم متتالية.

صلاح الآن على بعد 4 أهداف فقط من دخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول، و6 أهداف في الدوري تفصله عن رقم أعظم مهاجمي إفريقيا.

6 أهداف على رقم بوجبا

سجل محمد صلاح حتى الآن 98 هدفًا في الدوري الإنجليزي؛ 96 منهم بقميص ليفربول وهدفين بقميص تشيلسي.

بتسجيل صلاح هدفه في مرمى نوريتش يكون قد فض الشراكة مع التوجولي إيمانويل أديبايور صاحب الـ 97 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

ولا يفصل صلاح عن معادلة رقم الإيفواري المعتزل، ديديه دروجبا، لاعب تشيلسي السابق وهداف إفريقيا في الدوري الإنجليزي سوى 6 أهداف.

وسجل دروجبا مع تشيلسي في البريميرليج 104 هدفًا توجوه على عرش هدافي القارة السمراء في البطولة.

ماذا يتبقى على قائمة المجد في ليفربول؟

تعاقد ليفربول في صيف 2017 مع محمد صلاح قادمًا من روما الإيطالي؛ في صفقة أشاد بها الكل بل عدها رئيس روما السابق جيمس بالوتا "نوعًا من السرقة".

صفقة صلاح لم تكلف ليفربول أكثر من 42 مليون يورو لكنها كانت مثمرة جدًا للفريق الذي ساهم في وصوله إلى منصة تتويج دوري أبطال أوروبا في 2019، وأعاد مع زملائه لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لثلاثين عامًا.

منذ وصول صلاح حتى الآن لعب 204 مباراة سجل خلالهم 126 هدفًا بقميص ليفربول في كل المسابقات يحتل بهم المركز 12 في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين.

ولا يبعد صلاح كثيرًا عن جاك باركينسون الذي يحتل المركز الحادي عشر في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين؛ يلزم صلاح فقط هدفين ليعادل رقمه.

ويحتاج قائد منتخب مصر إلى 4 أهداف فقط لمعادلة رقم سام رايبولد صاحب المركز العاشر في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين بـ 130 هدفًا.

طريق صلاح نحو رأس قائمة الهدافين ليس سهلًا؛ فعلى القمة يتربع الهداف التاريخي للفريق إيان راش برصيد 346 هدفًا سجلهم خلال 660 مباراة.

هل تشاهده إدارة ليفربول صلاح؟

كتب رامي عباس، وكيل صلاح، وقت مباراة ليفربول مع نوريتش "أتمنى أن يكونوا يشاهدونه؟"

تغريدة رامي المثيرة للجدل فسرها البعض على أنها موجهة لإدارة ليفربول التي لم تتحرك ربما بعد للتجديد للاعبها وهدافها.

اللاعب المصري، هداف الدوري الإنجليزي مرتين، ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2023 ولم يجدد بعد مع الفريق وقال نفسه في حوار سابق أن موضوع التجديد لم يفتح معه.

وكانت إدارة ليفربول قد جددت في الفترة الأخيرة عقود بعض من أبرز لاعبيها آخرهم المدافع فيرجيل فان دايك.

طريق صلاح لرقم راش أو الاقتراب منه ليس سهلً بل يلزمه في البداية عقد طويل الأمد من ناديه لضمان استمرارية السعي.

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