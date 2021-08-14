"هدف صلاح لا يسجله إلا ميسي"

إشادة واسعة بما قدمه محمد صلاح من مستويات في مواجهة نوريتش بافتتاح الدوري الإنجليزي.

تلقى النجم المصري محمد صلاح إشادة واسعة من الثنائي مايكل أوين وتيم شيروود بعد مستواه ضد نوريتش في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الثنائي خلال تحليل المباراة لصالح القنوات الرسمية للدوري الإنجليزي.

وقال أوين: "تلك اللمسة، رأيته يفعل ذلك في العديد من المرات، يجعلني أتوقف وأقول كيف فعل هذا، لقد سدد من وضع مستحيل".

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وأضاف تيم شيروود لاعب توتنهام المعتزل: "مثل ميسي، ليونيل يقوم بتلك الأشياء ويجعلنا نقفز من أماكن جلوسنا".

وأردف: "تلك اللمسة لا يمكن تصديقها، لم يحضر الكرة لنفسه فقط، لقد نجح في تركها في وضع يسمح للتسديدة أن تكون سريعة".

وكان صلاح قد سجل الهدف الثالث لصالح ليفربول في لقاء اليوم ضد نوريتش الذي انتهى بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد صنع الهدفين الأول والثاني، ليحتل ليفربول المركز الثاني بالتساوي مع تشيلسي في عدد النقاط والأهداف.