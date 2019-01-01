صلاح وماني وأوباميانج يتقاسمون لقب هداف الدوري الإنجليزي

المصري محمد صلاح يحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي ويحصل على حذائه الذهبي الثاني في البريميرليج متساويًا مع ماني وأوباميانج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق النجم المصري محمد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي عقب ختام مباريات البريميرليج اليوم بالجولة الـ 38، بالتساوي مع ساديو ماني وأوباميانج.

جاء هذا عقب سباق شاق خاضه النجم المصري مع كل من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، والجابوني بيير إيمري أوباميانج هداف أرسنال، وزميله السنغالي في ليفربول ساديو ماني.

استقبال جماهير ليفربول للاعبيها.. التمسّك بالأمل حتى الرمق الأخير! 👌 pic.twitter.com/5wqBrSZqc9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

وبذلك ينضم محمد صلاح لقلة قليلة من كبار الدوري الإنجليزي الذين حققوا لقب هداف البريميرليج لموسمين على التوالي منهم مايكل أوين وفان بيرسي وهاري كين.

وسجل محمد صلاح هذا الموسم 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي بالنساوي مع ماني وأوباميانج، ومن خلفهم يأتي في أجويرو بـ 21 هدفًا.

أسباب تجعل مستقبل ليفربول مشرقًا حتى لو فشل هذا الموسم

وكان محمد صلاح قد مر بفترة سيئة للغاية هذا الموسم ابتعد عنها عن التهديف لحوالي شهرين، مما أثر في سجله التهديفي القياسي في الدوري الإنجليزي.