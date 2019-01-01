صلاح: لا أفضل اللعب في مركز رأس الحربة

صلاح على موعد مع رقم جديد مع ليفربول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول، أنه يسعى للمزيد من الأهداف من أجل مساعدة الفريق لتحقيق لقب البريميرليج، وكشف عن مركزه المفضل في أرض الملعب.

وسيصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى خمسين هدفاً بالدوري بعد 64 مباراة، متفوقاً على فيرناندو توريس الذي وصل للأمر في 72 لقاء.

صلاح قال لقناة البريميرليج قبل المباراة: "من الجيد الوصول للرقم 50، وكذلك 51 و52، دائماً أدفع نفسي لتقديم المزيد والأداء بشكل أفضل، الأرقام جيدة، ولكن بالنسبة لي تحقيق البريميرليج هو الأهم".

وواصل: "أمامنا أسبوع كبير، ثلاثة مباريات في ثمانية أيام، نريد الخروج منها في قمة الترتيب، بعد ذلك سيتبقى فقط ثمان مباريات، نريد الفوز بالبريميرليج لأنه سيكون أمر عظيم للنادي والمدينة والجماهير".

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أسطورتان 😍👬 pic.twitter.com/cLjtxhbqOZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

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وأضاف: "الآن علينا الهدوء والفوز على واتفورد ونلعب كرتنا، ثم بعدها نركز في القادم من اللقاءات".

وحول تغيير مركزه من قبل مدربه يورجن كلوب: "لعبت كرأس حربة كثيراً هذا الموسم، ولكن كذلك كجناح وسجلت الكثير، لا أحب أن أقول على نفسي أنني لاعب رقم تسعة بسبب أسلوب لعبي".

وأتبع: "لست بلاعب يحافظ على الكرة ويفضل القوة البدنية، كمهاجم أحتاج للعب في العمق والمراوغة، ولكن مركزي مختلف عن المهاجمين، يشبه أكثر الرقم عشرة، هدفي مساعدة الفريق بالتسجيل ووجودي في قمة الهدافين يسعدني".

ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي البريميرليج بسبعة عشر هدفاً، وسيلعب مع فريقه أمام واتفورد مساء الأربعاء في البطولة.