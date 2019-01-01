هل يكسر كلوب "الشرط الفرنسي" لنيل لقب البريميرليج؟

المدرب الألماني أمام فرصة لتاريخ واقع حاصل في البريميرليج هذا القرن ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

من باتريك فييرا إلى نجولو كانتي وآخرين، حقق اللاعبون الفرنسيون نجاحًا كبيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الواقع، إذا أصبح ليفربول بطلًا للبريميرليج في مايو، فسيكون أول فريق يقوم بذلك في هذا القرن بدون استخدام أي لاعب فرنسي.

مدرب ليفربول يورجن كلوب ليس معادٍ للفرنسيين بالطبع، فهو من أبرز منتقدي مشروع البريكسيت، وحاول التعاقد مع نبيل فقير من ليون في الصيف.

لكن صفقة فقير لم تتم، لتبقى حقيقة أن اللاعبين الـ22 الذين يستخدمهم كلوب في الدوري هذا الموسم هم سبعة من إنجلترا وثلاثة من البرازيل واثنان من هولندا وواحد من كل من بلجيكا والكاميرون وكرواتيا ومصر وغينيا والبرتغال والسنغال وإسبانيا وسويسرا وإسكتلندا.

أول الفائزين باللقب هذا القرن، كان مانشستر يونايتد وضم بين صفوفه ميكائيل سيلفستر، ومنذ ذلك الحين تواجد لاعب فرنسي على الأقل في كل موسم توج فيه اليونايتد بالبطولة مع سير أليكس فيرجسون، وكان على رأسهم باتريس إيفرا.

وتم بناء آخر فريق لآرسنال حقق الدوري الإنجليزي الممتاز حول الثلاثي الفرنسي الرائع تييري هنري وباتريك فييرا وروبير بيريس.

وعندما بدأ عصر رومان أبراموفيتش في تشيلسي، حقق النادي لقب البريميرليج مرتين في عامي 2005 و2006، بفضل وجود كلود ماكيليلي في قلب وسط الميدان، وويليام جالاس في الدفاع.

بعد ذلك اعتمد كارلو أنشيلوتي عندما توج بالدوري مع تشيلسي في 2010 على الثنائي الفرنسي فلورين مالودا ونيكولا أنيلكا.

عندما عاد مورينيو إلى منصة تتويج البريميرليج في عام 2015، ظهر كيرت زوما ولويس ريمي في 34 مباراة بينهما في ذلك الموسم.

وصنع بطل العالم 2018 مع فرنسا نجولو كانتي إعجازية ليستر سيتي في عام 2016، وصنع الإنجاز نفسه مع أنطونيو كونتي في العام التالي.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكلهم بوجود لاعبين فرنسيين، مثل سمير نصري وكليشي تحت قيادة روبرتو مانشيني في عام 2012، ومانويل بيليجريني في عام 2014.

وفي الموسم الماضي لعب كل من إيميريك لابورتي وبنجامين ميندي وإلياكيم مانجالا تحت قيادة بيب جوارديولا.