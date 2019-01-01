كلوب يشبه ليفربول بالنبات ويعلق على اشتباكه مع هيندرسون

ليفربول تحت الضغط محلياً وأوروبياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض مدرب ليفربول يورجن كلوب الحديث عن تراجع مستوى فريقه بالآونة الأخيرة وقال إن الإعلام فقط يتابع كل فريقه أكثر من الفرق الأخرى.

وتعادل ليفربول سلباً مع مانشستر يونايتد مساء الأحد الماضي ليرفع الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر سيتي في صدارة البريميرليج إلى نقطة فقط.

وقال الألماني قبل مواجهة واتفورد: "النباتات لا تنمو حسب التوقعات، بعض الأحيان تفعل وأخرى لا، ليس كل الفرق تلعب جيداً طوال الوقت، ولكن الإعلام يركز في كل تفاصيل ليفربول بينما يرى فقط انتصارات الآخرين".

وأتبع: "الوضع الحالي غريب للعديدين، العام الماضي ذهبنا بعيداً بدوري الأبطال، الآن الأمر في الدوري ونمر بمرحلة جديدة، لا أرى مشكلة في الفوز بهدف نظيف، وعندما تحدث النتيجة يتحدثون لماذا لا نسجل أكثر، وعندما نتعادل سلباً يتسائلون لماذا لا نفز 1-0".

وواصل كلوب: "لم يعجبني كثيراً الأداء في الشوط الثاني أمام يونايتد، ولكن كان هناك قتالاً، ربما كان علي أن أكون أكثر تشجيعاً، الآن نحن في مرحلة صعبة ولكن طبيعية من الموسم أن الفارق ضئيل مع من خلفك، ليستر وتشيلسي مرا بها، حتى برشلونة في إسبانيا".

كلوب: المرتدات والكرات الثابتة أخطر أسلحة واتفورد

كثير من الــ" بوم بوم بوم" في صورة واحدة 🔫🔫



(📸:IG/acmilan) pic.twitter.com/8lUTlEtPzO — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

ديمبيليه يهاجم رودجرز عقب رحيله عن سلتيك

وأردف: "تشعر وكأن الآن الفرصة الوحيدة للفوز بالبريميرليج، سنحاول الفوز بكل المباريات الاحدى عشر، ربما نفوز بعشر منها فقط، جيل واحد من ليفربول عليه الفوز بالدوري والأمر سيصبح أسهل لمن يأتي بعده".

واستمر: "هذا الفريق تطور كثيراً، تعتقدون أنني أمدح نفسي، ولكننا خضنا ثلاثة نهائيات وهذا في العالم أجمع أمر عظيم، ولكن إذا لم نفز لا أحد يتحدث، لا أعرف فرق عدة حققت هذا الأمر، نعرف المسؤولية على عاتقنا ونسعى لتحقيق الأمر هذا الموسم".

وعلق كلوب على عودة مدرب ليفربول السابق بريندان رودجرظ للبريميرليج من بوابة ليستر سيتي: "أرحب به بالتأكيد لطالما لا يريد العيش في منزلي".

وعاد كلوب للحديث عن واقعة شجاره مع جوردان هيندرسون أمام يونايتد: "سوء تفاهم، كنت أصرخ نعم ولكن هيندو لم يكن حتى حاضراً، كان يخضع للفحص الخاص بالمنشطات، لم يحدث أي شيء بعد المباراة"

وختم: "كنت أتحدث مع شاكيري وهو لم يصافحني، فطلبت منه العودة لفعل الأمر، ثم أخبرني الجميع أنه أراد مصافحتي ولكني كنت منشغلاً، الأمر كله نابع من سوء التفاهم، لا يوجد خلاف من الأساس".

ويلعب ليفربول مساء اليوم، الأربعاء، أمام ضيفه واتفورد ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.