ريال مدريد يحبط كارباخال لمصلحته .. قرار الكلاسيكو معطل!

تقارير تؤكد أن ريال مدريد لم يضمن مشاركة دانييل كارباخال في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة بعد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد يعطل عودة لاعبه دانييل كارباخال لما بعد مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ABC" والتي أكدت أن الإدارة الطبية للنادي لا تريد استعجال عودة اللاعب المصاب في فخذه.

وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي فيما يتعلق بمشاركة كارباخال من عدمها في مواجهة برشلونة بالدوري الإسباني سيتم اتخاذه في الأسبوع المقبل.

ويريد اللاعب أن يتواجد مع ريال مدريد في المباراة التي تقام على ملعب كامب نو في الـ 24 من الشهر الجاري، لكن حالته الصحية لا تسمح بذلك في الوقت الحالي.

ويرى أنطونيو بينتوس المعد البدني لريال مدريد أن اللاعب عليه أن يصبر قليلًا حتى لا ينتكس أو تتفاقم الإصابة الخاصة به فيغيب لفترة أطول.

وكان كارباخال قد تعرض لإصابة قوية في الفخذ في الـ 19 من شهر سبتمبر الماضي وتحدثت تقارير صحفية عديدة عن إمكانية غيابه لفترة طويلة للغاية.

جدير بالذكر أن كارباخال كان قد شارك في خمس مباريات هذا الموسم رفقة ريال مدريد في كل البطولات وسجل هدفًا.

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