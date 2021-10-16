ليفاندوفسكي يحلم بريال مدريد حتى لو خسر أموالًا!

اللاعب حدد رغبته..

اتخذ روبرت ليفاندوفسكي قراره النهائي بشأن مستقبله، نجم بايرن ميونخ لن يبقى في بطل الدوري الألماني، ويعتزم خوض تجربة جديدة ويبدو أنه حدد وجهته المقبلة بالفعل.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق قد كشفت غضب ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بعد تصريحات المدير الرياضي حسن صالح حميديتش حول الاهتمام بالتعاقد مع هالاند.

ويمتد عقد الدولي البولندي في أليانز آرينا حتى صيف 2023، ورغم تأكيدات بايرن ميونخ بقائه، إلا أن الإدارة قد توافق على رحيله الصيف المقبل حتى لا يرحل مجانًا العام التالي.

صحيفة "آس" في تقرير لها كشفت أن ليفاندوفسكي قرر الرحيل عن بايرن ميونخ، وأنه حدد ريال مدريد ليكون ناديه الجديد حتى ولو براتب أقل مما سيعرضه البافاري أو سيتلقاه من أندية أخرى.

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سيناريو دافيد ألابا ورحيله المجاني إلى ريال مدريد سيُجبر إدارة النادي الألماني على الرضوخ لرغبة نجمه المخضرم، فالوضع الاقتصادي لا يسمح بخسارة أخرى مجانية لنجم بقيمة ليفاندوفسكي.

يبقى السؤال إذا ما كان ريال مدريد سيكون مهتمًا بالتعاقد مع ليفاندوفسكي في ظل الحالة الاستثنائية التي يعيشها كريم بنزيما، وكذلك الوصول المتوقع لكيليان مبابي.

هذا إلى جانب أن إدارة فلورنتينو بيريز تجد على طاولتها خيار التعاقد مع إرلينج هالاند، وإن كان الظفر بنجم دورتموند يبدو صعب المنال بسبب راتبه الضخم وكذلك عمولة وكيله مينو رايولا.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد يكون مهتمًا للغاية بالتعاقد مع ليفاندوفسكي لتعويض رحيل مبابي، وهو خيار تواجد في الصيف الماضي أيضًا لكن الألمان رفضوا تمامًا البيع.