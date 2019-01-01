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صفقة تبادلية في الطريق بين مانشستر سيتي ويوفنتوس

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Getty Images
الميركاتو بدأ في التحرك
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس ومانشستر سيتي طرحا فكرة صفقة تبادلية تتضمن الثنائي دانيلو وجواو كانسيلو.

كانسيلو انضم الصيف الماضي إلى يوفنتوس قادماً من فالنسيا مقابل 40 مليون يورو ولكن اللاعب تراجع دوره في نهاية الموسم.

وأوضحت "لاجازيتا" أن بيب جوارديولا، مدرب سيتي، معجب بإمكانيات الظهير البرتغالي ولكن ناديه ليس عازماً على دفع مبلغ 60 مليون لضمه كما يطالب يوفنتوس.

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وأشار التقرير أن سيتي سيعرض 40 مليوناً ودانيلو الذي تقدر قيمته في حدود 20 مليون يورو لتخفيض قيمة الصفقة.

ولم يحظى الظهير البرازيلي بمشاركات عدة هذا الموسم مع بطل البريميرليج، إذ لعب فقط 22 مباراة في كل المسابقات وارتبط بعروض من إنتر وفالنسيا.

يذكر أن يوفنتوس لم يعلن حتى الآن عن المدرب الذي سيقود الفريق الموسم المقبل خلفاً لماسيمليانو أليجري، وسط شائعات حول جوارديولا نفسه كمرشح محتمل.

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