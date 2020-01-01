صفقة تبادلية قريبة بين النصر والشباب

ينتهي عقد الصليهم مع الشباب بنهاية الموسم الحالي

يبدو أن نادي الشباب مُقبل على صفقة تبادلية مع جاره النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، بحسب ما كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية.

وقالت صحيفة "الوطن" أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اتفقت مع نظيرتها في النصر برئاسة صفوان السويكت على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهم.

وتأتي هذه الموافقة من قبل إدارة الليوث مقابل تنازل الإدارة النصراوية عن حارس المرمى عبدالله العويشير، الذي لا يتواجد مع الفريق بشكل أساسي.

وينتهي عقد الصليهم مع الشباب بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير الحالي، على أن ينتقل لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

إدارة الشباب كانت قد رفضت طلب اللاعب عبد المجيد الصليهم بالرحيل خلال الأيام الماضية حيث لم يصل اللاعب مع إدارة ناديه لأي اتفاق حتى الآن، وبالتالي اقترب من الرحيل مجانًا.

ويسعى ناديي النصر والأهلي للحصول على خدمات الصليهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل رغبة البلطان للاستفادة من اللاعب قبل نهاية عقده، ببيعه مقابل 5 ملايين ريال.

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يُذكر أن عبد المجيد الصليهم يحق له يوم 25 يناير الحالي، التوقيع لأي فريق يرغب في الانتقال لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.