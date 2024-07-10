صفقة كبرى .. الأهلي يريد نجم جديد من تشيلسي بعد إدوارد ميندي

الأهلي يعمل على تدعيم صفوفه بقوة..

رصد مسؤولو الأهلي السعودي، أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي؛ لضمه إلى صفوفه في صيف العام الحالي.

الأهلي كان قد ضم لاعبًا من صفوف تشيلسي، خلال صيف العام الماضي؛ وهو الحارس السنغالي إدوارد ميندي، في صفقة قدرت قيمتها بـ18.5 مليون يورو تقريبًا.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "caughtoffside"، عن أن الإدارة الأهلاوية ترغب في التعاقد مع الجناح الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج، من تشيلسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة البريطانية أعلنت عن تحرك من مسؤولي العملاق الإنجليزي؛ للتعاقد مع "بديل" سترلينج البالغ من العمر 29 سنة، تحسبًا لرحيله خلال صيف العام الحالي.

"بديل" سترلينج المحتمل في تشيلسي؛ هو الجناح الألماني الشاب كريم أديمي، الناشط في الفريق المحلي بوروسيا دورتموند؛ حيث تم رصد 30 مليون يورو لحسم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن المشكلة الوحيدة؛ هي أن سترلينج لا يريد الذهاب إلى السعودية، ويشعر بـ"الاستقرار" في مدينة لندن ومع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي.

جدير بالذكر أن اسم رحيم سترلينج ارتبط في وقتٍ سابق، بـ"الانتقال" إلى العملاق السعودي الهلال؛ إلا أن اللاعب تمسك بالبقاء مع تشيلسي أيضًا.