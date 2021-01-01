فاتح تريم يعلنها رسميًا: أريد ضم مصطفى محمد إلى جلطة سراي

مدرب جلطة سراي يصر على التعاقد مع مهاجم الزمالك.

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق نادي جلطة سراي التركي، عن أنه يحتاج للتعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مصطفى محمد أعلن خلال تصريحات إعلامية منذ أيام عن رغبته في الرحيل عن نادي الزمالك، والاحتراف الأوروبي، في ظل تلقيه العديد من العروض، أبرزها من سانت إيتيان الفرنسي وألميريا الإسباني.

فاتح تريم قال خلال تصريحات عقب مباراة فريقه جلطة سراي أمام جنتشلربيرليجي، ضمن منافسات دوري السوبر التركي: "أريد ضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى صفوف فريقي".

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جاء ذلك في ظل تردد أنباء خلال الساعات الماضية، حول تلقي نادي الزمالك عرضًا من جلطة سراي من أجل ضم مصطفى فتحي مهاجم الفريق الأبيض.

التقارير الصحفية أشارت إلى أن عرض جلطة سراي وصل إلى 4 ملايين دولار، من أجل الحصول على خدمات مهاجم منتخب مصر الأولمبي.

نادي الزمالك رد على العرض المقدم من جانب نادي جلطة سراي، برفض المبلغ المعروض، مطالبين الحصول على 6 ملايين دولار، بجانب مليون دولار مكافآت أخرى.

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وبعد إعلان فاتح تريم رغبته في ضم مصطفى محمد، قد تحدث تطورات في المفاوضات بين ناديي جلطة سراي والزمالك، من أجل التعاقد مع اللاعب.