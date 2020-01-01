صفقات الأهلي تنتظر نتيجة تحقيقات الجمعية العمومية

كانت إدارة الراقي قد دخلت في مفاوضات خلال الأيام الماضية مع أحد المدافعين المحليين

مازال موقف إدارة النادي الأهلي السعودي مُعلقًا من ناحية عقد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث ينتظر الأهلاويون نتائج التحقيقات التي أجريت خلال الأيام الماضية.

وكانت لجنة مكلفة من الهيئة العامة للرياضة، قد أجرت بعض التحقيقات خلال الفترة الماضية بالنادي على خلفية الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية للنادي الأهلي.

ومن المتوقع صدور قرارات من قبل الهيئة خلال 48 ساعة، ويأمل الأهلاويون في سرعة ظهور النتائج لتنهي الإدارة بعض التعاقدات خلال الفترة الشتوية التي تبقى لها 10 أيام.

وكانت إدارة الراقي قد دخلت في مفاوضات خلال الأيام الماضية مع أحد المدافعين المحليين، على أن تنهي إجراءات التعاقد بعد الانتهاء من تحقيقات الهيئة.

يذكر أن أزمة كبيرة قد حدثت بالأهلي وبالتحديد بين منصور بن مشعل ورئيس النادي أحمد الصائغ الذي كان قد دعمه منصور بقوة لتولي رئاسة النادي الجداوي في ظل عزوف عدد من رموز النادي عن الترشح للرئاسة.

لكن الأزمات بدأت بين الثنائي فور انطلاق الموسم، وتحديدًا مع وداع دوري أبطال آسيا ثم فقدان النقاط بالدوري المحلي، ليصدر قرار إقالة الكرواتي برانكو؛ المدير الفني، وهو ما أيده بن مشعل وعارضه الصائغ، لعدم وجود سيولة مالية في النادي آنذاك.

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واتهم وقتها المشرف على الكرة، الصائغ بالتسبب في سهر اللاعبين، وعدم متابعة شؤون النادي، ليرد الأخير مكذبًا الأمير.