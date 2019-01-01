صراع ثلاثي شرس على بطاقة التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين

فريقا أبها وضمك قد حصدا بطاقتي التأهل الأولى والثانية إلى دوري الأضواء

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ينتظر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى صراعًا خاصًا على البطاقة الثالثة للتأهل إلى الدوري المحترفين الموسم المُقبل 2019\2020.

وكان فريقا أبها وضمك قد حصدا بطاقتي التأهل الأولى والثانية إلى دوري الأضواء، بشكل رسمي الأسابيع الماضية.

الصراع حاليًا أصبح مشتعلاً بين الثلاثي "العدالة والخليج والجيل"، على البطاقة الثالثة في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

⭐️فهد المولد مع نادي الاتحاد في هذا الموسم :



👕 لعب : 30 مباراة

🎯 ساهم في : 26 هدفًا

⚽️ سجل : 16هدفًا

🅰️ صنع : 10 أهداف pic.twitter.com/rwNc1t5Thk — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 10, 2019

وفي الجولة المُقبلة وقبل الأخيرة يلتقي العدالة بالخليج وسيكون فوزه ضمان للتأهل بالبطاقة الثالثة، أما في حالة تعادله أو خسارته فستبقى حظوظه في التأهل المباشر أو خوض الملحق حتى الجولة الأخيرة، والجولة الأخيرة لفريق العدالة ستجمعه أمام ضمك.

في نفس المواجهة فيحتاج الخليج للفوز على العدالة وكذلك الفوز على أبها في المباراة الأخيرة في أبها، أو التعادل وتواصل تعثر العدالة.

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فريق الجيل سيتابع هذه المواجهات بحسابات خاصة فهو ينتظر تعثر أحد منافسيه من أجل التقدم نحو مركز الملحق المؤهل، الذي سيخوض الفريق الحاصل على رابع دوري الأولى مباراة مع صاحب المركز "13" من دوري المحترفين.