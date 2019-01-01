النتائج المباشرة
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

صراع ثلاثي شرس على بطاقة التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين

التعليقات()
فريقا أبها وضمك قد حصدا بطاقتي التأهل الأولى والثانية إلى دوري الأضواء
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

ينتظر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى صراعًا خاصًا على البطاقة الثالثة للتأهل إلى الدوري المحترفين الموسم المُقبل 2019\2020.

وكان فريقا أبها وضمك قد حصدا بطاقتي التأهل الأولى والثانية إلى دوري الأضواء، بشكل رسمي الأسابيع الماضية.

الصراع حاليًا أصبح مشتعلاً بين الثلاثي "العدالة والخليج والجيل"، على البطاقة الثالثة في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وفي الجولة المُقبلة وقبل الأخيرة يلتقي العدالة بالخليج وسيكون فوزه ضمان للتأهل بالبطاقة الثالثة، أما في حالة تعادله أو خسارته فستبقى حظوظه في التأهل المباشر أو خوض الملحق حتى الجولة الأخيرة، والجولة الأخيرة لفريق العدالة ستجمعه أمام ضمك.

اختيارات المحررين

في نفس المواجهة فيحتاج الخليج للفوز على العدالة وكذلك الفوز على أبها في المباراة الأخيرة في أبها، أو التعادل وتواصل تعثر العدالة.

الهلال يُخاطب بنفيكا من أجل التعاقد مع كاريلو رسميًا

فريق الجيل سيتابع هذه المواجهات بحسابات خاصة فهو ينتظر تعثر أحد منافسيه من أجل التقدم نحو مركز الملحق المؤهل، الذي سيخوض الفريق الحاصل على رابع دوري الأولى مباراة مع صاحب المركز "13" من دوري المحترفين.

إغلاق