بعد فوز النصر على الهلال في ديربي الرياض، من يحسم لقب الدوري السعودي؟

اشتعل صراع الدوري السعودي بين المتصدر النصر والهلال المرشح بقوة للحفاظ على لقبه ومع اقتراب الموسم على نهايته، يذكركم جول بالمباريات المتبقية لكل فريق

يسعى فريق الهلال للحفاظ على لقبه للموسم الرابع على التوالي خاصةً مع اقتراب الدوري السعودي على نهايته مع تبقي خمس جولات فقط على ختام الموسم ولكن الفريق المُلقب بالموج الأزرق سيحتاج إلى تحقيق الانتصارات في كل المباريات المتبقية مع تعثر النصر في مباراة واحدة على الأقل من أجل مواصلة السيطرة المحلية.

استعاد فريق النصر الأمل بقوة في الفوز بالدوري بعد قهر الهلال في ديربي ممتع بنتيجة 3-2 في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، ليطمح في خطف اللقب من الغريم من أجل تحقيقه للمرة الأولى منذ موسم 2014/2015 ولكن هذا سيتطلب استغلال المباراة التي ستجمعه مع خصمه المباشر من أجل تقليص الفارق مع انتظار أي تعثرات آخرى لهم في مقابل عدم إضاعة النقاط من أجل محاولة اعتلاء جدول الترتيب قبل نهايته.

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ما هي المباريات المتبقية لفريق الهلال؟

لن تكون مهمة الهلال في الحفاظ على لقبه سهلة خاصةً وأنه تنتظره العديد من المباريات الصعبة في ما تبقى من الموسم، بعد السقوط المعنوي أمام الغريم الأزلي والمنافس المباشر على اللقب فريق النصر بنتيجة 3-2 في مباراة الديربي المثير والممتع الذي لم تحسم نتيجته سوى في الدقيقة 97 من عمر المباراة بفضل البرازيلي برونو.

سيواجه الهلال في ما تبقى له من الدوري فريق الحزم، بعدها سيلعب ضد الأهلي في بداية شهر أبريل في مواجهة صعبة للغاية ومن ثم سيستضيف التعاون رابع الترتيب على ملعبه استاد جامعة الملك سعود.

موعد المباريات المتبقية للهلال حتى نهاية الموسم:

نتيجة المباراة الموعد المباراة الملعب 1-1 8 مارس 2019 ميلادياً،

1 رجب 1440 هجرياً الهلال - الوحدة استاد جامعة الملك سعود 0-0 23 مارس 2019 ميلادياً،

16 رجب 1440 هجرياً الهلال - أحد المدينة استاد جامعة الملك سعود 2-3 29 مارس 2019 ميلادياً،

22 رجب 1440 هجرياً النصر - الهلال استاد الأمير فيصل بن فهد 4 أبريل 2019 ميلادياً،

28 رجب 1440 هجرياً الحزم - الهلال استاد مدينة الملك عبدلله الرياضية 12 أبريل 2019 ميلادياً،

7 شعبان 1440 هجرياً الأهلي - الهلال مدينة الملك عبدلله الرياضية 19 أبريل 2019 ميلادياً،

14 شعبان 1440 هجرياً الهلال - التعاون استاد جامعة الملك سعود 27 أبريل 2019 ميلادياً،

22 شعبان 1440 هجرياً الإتفاق - الهلال استاد الأمير محمد بن فهد 2 مايو 2019 ميلادياً،

27 شعبان 1440 هجرياً الهلال - الشباب استاد جامعة الملك سعود

ما هي المباريات المتبقية لفريق النصر؟

استطاع النصر اقتناص الصدارة بعد التغلب على الهلال في مباراة القمة بنتيجة 3-2 ولكنه سيواجه مهمة ليست بالسهلة إطلاقاً للحفاظ على المركز الأول واستعادة لقب الدوري مجدداً، برغم المعنويات الكبيرة التي يتمتع بها الفريق بعد التفوق في ديربي الرياض.

موعد المباريات المتبقية للنصر حتى نهاية الموسم:

نتيجة المباراة الموعد المباراة الملعب 2-3 8 مارس 2019 ميلادياً،

1 رجب 1440 هجرياً النصر - الإتفاق استاد الملك فهد الدولي 4-0 16 مارس 2019 ميلادياً،

9 رجب 1440 هجرياً الوحدة - النصر استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 2-3 29 مارس 2019 ميلادياً،

22 رجب 1440 هجرياً النصر - الهلال استاد الأمير فيصل بن فهد 4 أبريل 2019 ميلادياً،

28 رجب 1440 هجرياً الرائد - النصر استاد مدينة الملك عبدلله الرياضية 13 أبريل 2019 ميلادياً،

8 شعبان 1440 هجرياً النصر - الاتحاد مدينة الملك عبدلله الرياضية 18 أبريل 2019 ميلادياً،

13 شعبان 1440 هجرياً الفتح - النصر مدينة الأمير عبدلله بن جلوي الرياضية 27 أبريل 2019 ميلادياً،

22 شعبان 1440 هجرياً الحزم - النصر استاد مدينة الملك عبدلله الرياضية 2 مايو 2019 ميلادياً،

27 شعبان 1440 هجرياً النصر - الباطن استاد الأمير فيصل بن فهد

جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019

من المقرر أن يلعب النصر بعض اللقاءات الصعبة مثل مواجهة الحزم الذي استطاع قهر المتصدر هذا الموسم وذلك في شهر أبريل المُقبل وكذلك ملاقاة كلا من الحزم والفتح خارج ملعبه.

استطاع فريق النصر خطف الصدارة من الهلال بعد التفوق عليه في ديربي الرياض بنتيجة 3-2، تقدم المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري للنصر قبل أن يتعادل البليهي، تقدم برونو للنصر مجدداً ولكن الدوسري عادل النتيجة سريعاً بهدف هو الأفضل على الإطلاق هذا الموسم قبل أن يخطف برونو الفوز والصدارة للنصر في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018: